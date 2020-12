Cina prima economia mondiale nel 2028 | il Covid cambia i rapporti di forza con gli Usa

(Di domenica 27 dicembre 2020) La pandemia di coronavirus e le sue ricadute economiche aiuteranno laa superare gli Stati Uniti per diventare la più grandedel mondo. È quanto afferma il Center for Economics and ...

repubblica : Gli effetti del Covid: la Cina sarà presto la prima economia al mondo. Italia fuori dalla top ten a fine decennio - Agenzia_Ansa : #Covid accelera sorpasso, la Cina supererà gli Usa nel 2028. 'Diventa la prima economia mondiale 5 anni prima del p… - TgLa7 : La #Cina nel 2028 sorpasserà gli #Usa e diventa la prima economia al mondo - loveameze : Mi sento male ?? * army letteralmente la prima potenza mondiale, la Cina è stata spodestata - EuropeanGuanxi : RT @Da_Flors: Nel 2021 si tornerà a viaggiare (si spera) e quale migliore destinazione della #Cina ???? per capire e vivere in prima persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina prima

Un'inchiesta del New York Times e di ProPublica racconta come il governo tentò di sminuire il problema e mostra come funziona il sistema di censura cinese ...Verso la chiusura del 2020 scoppiettante per l’Unione Europea? Tutti i dettagli illustrati nell'articolo seguente ...