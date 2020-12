Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: Lucinda Brand vince anche a Dendermonde e resta imbattuta nella competizione (Di domenica 27 dicembre 2020) La neerlandese Lucinda Brand (Telenet), che già si era imposta nelle precedenti due tappe, vince la terza prova stagionale di Coppa del Mondo 2020-2021 di Ciclocross che si è tenuta sull’inedito tracciato di Dendermonde. La leader della manifestazione ha preceduto la campionessa degli Stati Uniti Clara Honsinger e la campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix). Al quarto posto è giunta la diciottenne Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal), la quale ha chiaramente conquistato un risultato di portata storica. La migliore delle azzurre è stata Alice Maria Arzuffi (777), che ha concluso la competizione al dodicesimo posto. La prova ha visto Brand prendere la testa già ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) La neerlandese(Telenet), che già si era imposta nelle precedenti due tappe,la terza prova stagionale dideldiche si è tenuta sull’inedito tracciato di. La leader della manifestazione ha preceduto la campionessa degli Stati Uniti Clara Honsinger e la campionessa delCeylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix). Al quarto posto è giunta la diciottenne Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal), la quale ha chiaramente conquistato un risultato di portata storica. La migliore delle azzurre è stata Alice Maria Arzuffi (777), che ha concluso laal dodicesimo posto. La prova ha vistoprendere la testa già ...

Cyclingtimenews : #ciclocross #CXWorldCup Ancora Lucinda Brand, sempre Lucinda Brand ?? L'olandese vince anche a #WBDendermonde la p… - MTB_VCO : Come vedere la Coppa del Mondo Ciclocross in TV - LinkaTv : E' iniziato Ciclocross: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Ciclocross Coppa del Mondo 2020-2021: van der Poel e Van Aert si sfidano sul tracciato inedito di Dendermonde -… - zazoomblog : Ciclocross Coppa del Mondo 2020-2021: Mathieu van der Poel salterà la prova di Dendermonde. Sarà della partita inve… -