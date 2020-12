Christian De Sica e le sue idee politiche: "Pensano che io sia un fascistone" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Christian De Sica ha parlato delle sue idee politiche in un'intervista: 'Molti Pensano che io sia un fascistone per via dei personaggi che interpreto nei film', ha detto. Christian De Sica ha parlato delle sue idee politiche in un'intervista concessa a Repubblica, spiegando di essere nato in una famiglia di sinistra, ma spesso viene considerato "un fascistone" a causa dei ruoli interpretati al cinema. "La politica non si addice ad un attore" - ha spiegato ad Arianna Finos per Repubblica - "Ma ho le mie idee. Sono nato in una famiglia di sinistra e ho visto quello che hanno fatto a papà. Aveva fatto la veglia a Togliatti ed era divorziato, l'hanno scomunicato e da morto non gli hanno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020)Deha parlato delle suein un'intervista: 'Moltiche io sia unper via dei personaggi che interpreto nei film', ha detto.Deha parlato delle suein un'intervista concessa a Repubblica, spiegando di essere nato in una famiglia di sinistra, ma spesso viene considerato "un" a causa dei ruoli interpretati al cinema. "La politica non si addice ad un attore" - ha spiegato ad Arianna Finos per Repubblica - "Ma ho le mie. Sono nato in una famiglia di sinistra e ho visto quello che hanno fatto a papà. Aveva fatto la veglia a Togliatti ed era divorziato, l'hanno scomunicato e da morto non gli hanno ...

