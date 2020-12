Chiusa in casa dalla badante il giorno di Natale: 99enne salvata dalla Polizia (Di domenica 27 dicembre 2020) Una tragedia sfiorata e un Natale da dimenticare per una 99enne di Terracina. L’anziana quasi centenaria è stata Chiusa dentro casa dalla badante e lasciata sola nella giornata di Natale. Gli agenti del locale commissariato, fortunatamente, hanno evitato che il tutto sfociasse in tragedia. Gli investigatori della squadra anticrimine, dopo aver effettuato degli accertamenti, hanno ricostruito che la signora era stata Chiusa in casa nella mattinata di Natale dalla propria badante, uscita per festeggiare. La centenaria accorgendosi del fatto si è sentita male e ha tentato in tutti i modi di uscire di casa. Non aveva infatti le chiavi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Una tragedia sfiorata e unda dimenticare per unadi Terracina. L’anziana quasi centenaria è statadentroe lasciata sola nella giornata di. Gli agenti del locale commissariato, fortunatamente, hanno evitato che il tutto sfociasse in tragedia. Gli investigatori della squadra anticrimine, dopo aver effettuato degli accertamenti, hanno ricostruito che la signora era statainnella mattinata dipropria, uscita per festeggiare. La centenaria accorgendosi del fatto si è sentita male e ha tentato in tutti i modi di uscire di. Non aveva infatti le chiavi per ...

