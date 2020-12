“Chiesa con poteri forti in ‘nome’ del Covid”/ Gotti Tedeschi: “rinuncia a missione” (Di domenica 27 dicembre 2020) Ettore Gotti Tedeschi (ex Ior): "Great Reset post-Covid, alleanza tra Chiesa e poteri forti capitalismo in nome del vaccino. rinuncia dei propri convincimenti...” Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) Ettore(ex Ior): "Great Reset post-, alleanza tracapitalismo in nome del vaccino.dei propri convincimenti...”

ZZiliani : Ogni volta che in A uno juventino viene espulso (ultimi #Chiesa a Crotone e #Cuadrado con la Fiorentina) lo sconcer… - LegaSalvini : ++ PAZZESCO! ++ ROMA, EGIZIANO DOPO AVER DISTRUTTO I FINESTRINI DI 56 AUTO TORNA IN AZIONE E CON UN MACHETE DANNEGG… - ZZiliani : Una riflessione a freddo sul vergognoso caso dei simulatori in Serie A: noti a tutti, impuniti, coperti dal clan de… - MassimoSantoma2 : RT @GiorgiaMeloni: Nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa, il nostro pensiero va ai nostri fratelli cristiani perseguitati… - cristinascat10 : RT @iamiikaz: Ma colleghiamoci con la nostra amica casta e pura che vorrebbe Gianni in un centro riabilitativo, come sta? Ha già chiamato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa con In nome del vaccino il capitalismo cerca la nuova alleanza con la Chiesa La Verità Maltempo: fulmine su campanile chiesa,crolla parte superiore

(ANSA) – SUPERSANO (LECCE), 27 DIC – Un fulmine ha colpito la notte scorsa il campanile della chiesa del Santissimo Sacramento di Supersano, in Salento. Seguito da un fragoroso tuono avvertito in tutt ...

Supersano, fulmine su campanile chiesa fa crollare sommità della torre: danneggiate due auto

La chiesta è quella del Santissimo Sacramento. Sul posto vigili del fuoco e tecnici del Comune SUPERSANO - Un fulmine ha colpito la notte scorsa il campanile della chiesa del Santissimo Sacramento di ...

(ANSA) – SUPERSANO (LECCE), 27 DIC – Un fulmine ha colpito la notte scorsa il campanile della chiesa del Santissimo Sacramento di Supersano, in Salento. Seguito da un fragoroso tuono avvertito in tutt ...La chiesta è quella del Santissimo Sacramento. Sul posto vigili del fuoco e tecnici del Comune SUPERSANO - Un fulmine ha colpito la notte scorsa il campanile della chiesa del Santissimo Sacramento di ...