Chi sono le donne bielorusse “europee dell’anno”, secondo Linkiesta (Di domenica 27 dicembre 2020) Scendono in piazza ormai da mesi. Nonostante tutto. Nonostante i manganelli, gli arresti, i licenziamenti e le minacce. Nonostante a volte sembra che non ci sia nessuna speranza. Se per 26 anni la Bielorussia è stata conosciuta nel mondo principalmente come «l’ultima dittatura d’Europa», come l’aveva definita Condoleezza Rice, oggi è famosa per le sue donne. Nessuna protesta degli ultimi anni ha avuto un volto più bello, e coraggioso, della manifestazione permanente che dal 9 agosto scorso – data delle elezioni presidenziali in cui il dittatore Aljaksandr Lukaš?nka ha rubato la vittoria alla leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya – va in piazza a Minsk e nelle altre città belarusse. Non è una rivoluzione soltanto al femminile, anzi: è dal 1989 che nell’Est Europa non si vedeva una protesta più trasversale, che coinvolgesse uomini e donne, ... Leggi su linkiesta (Di domenica 27 dicembre 2020) Scendono in piazza ormai da mesi. Nonostante tutto. Nonostante i manganelli, gli arresti, i licenziamenti e le minacce. Nonostante a volte sembra che non ci sia nessuna speranza. Se per 26 anni la Bielorussia è stata conosciuta nel mondo principalmente come «l’ultima dittatura d’Europa», come l’aveva definita Condoleezza Rice, oggi è famosa per le sue. Nessuna protesta degli ultimi anni ha avuto un volto più bello, e coraggioso, della manifestazione permanente che dal 9 agosto scorso – data delle elezioni presidenziali in cui il dittatore Aljaksandr Lukaš?nka ha rubato la vittoria alla leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya – va in piazza a Minsk e nelle altre città belarusse. Non è una rivoluzione soltanto al femminile, anzi: è dal 1989 che nell’Est Europa non si vedeva una protesta più trasversale, che coinvolgesse uomini e, ...

