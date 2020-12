"Chi è per me Romina Power". Terremoto-Al Bano Carrisi, una frase pesantissima: la Lecciso che dice? (Di domenica 27 dicembre 2020) Non solo la musica, le canzoni e la sua voce eternamente strepitosa. Da Silvia Toffanin, nel salottino di Verissimo, Al Bano Carrisi si confessa e si sbottona sulla sua vita privata. Siamo nella puntata speciale del 26 dicembre trasmessa su Canale 5, dove il mitico leone di Cellino San Marco torna a parlare di Romina Power, la sua ex, sempre al centro del gossip e delle indiscrezioni sul rapporto tra lei, Al Bano e Loredana Lecciso. E Al Bano spiazza, spegne ogni voce fastidiosa sul suo rapporto con la Power: "Siamo come fratello e sorella", taglia corto. Dunque, interpellato sul rapporto cola Lecciso, aggiunge: "Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria". Insomma, tutto procede a gonfie vele. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Non solo la musica, le canzoni e la sua voce eternamente strepitosa. Da Silvia Toffanin, nel salottino di Verissimo, Alsi confessa e si sbottona sulla sua vita privata. Siamo nella puntata speciale del 26mbre trasmessa su Canale 5, dove il mitico leone di Cellino San Marco torna a parlare di, la sua ex, sempre al centro del gossip e delle indiscrezioni sul rapporto tra lei, Ale Loredana. E Alspiazza, spegne ogni voce fastidiosa sul suo rapporto con la: "Siamo come fratello e sorella", taglia corto. Dunque, interpellato sul rapporto cola, aggiunge: "Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria". Insomma, tutto procede a gonfie vele. ...

