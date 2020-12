Chi è Cristiana Calone | la figlia di Massimo Ranieri riconosciuta dopo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020), all’anagrafe Giovanni, è uno degli artisti più poliedrici del panorama italiano. Cantante, attore e showman, è senza dubbio tra i più amati dal pubblico. Per quanto riguarda la vita privata,, 69 anni, è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Un amore importante da cui, il 6 luglio del 1971, è nata la. Quest’ultima è stata peròsoltanto nel 1995. Tuttavia la ragazza non ha mai portato rancore verso il padre, nonostante l’assenza nei suoi primi anni di vita. Nel 2007 addirittura l’invito a sorpresa: “Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione“. E in quella circostanza...