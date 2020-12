Chi è Claudia Alivernini, la prima italiana vaccinata contro il Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Questa mattina è stata somministrata la prima dose del vaccino anti Covid in Italia. La prima persona a ricevere il siero è stata Claudia Alivernini, un’infermiera di 29 anni in forza all’ospedale Spallanzani di Roma. Alivernini, che lavora in uno dei reparti di malattie infettive, nel corso degli ultimi mesi è stata a contatto con molti anziani, assistendoli anche a domicilio grazie alle unità mobili Uscar. Subito dopo aver ricevuto il vaccino, l’infermiera lo ha somministrato alla dirigente delle professioni infermieristiche Alessia De Angelis. Claudia Alivernini non ha avuto alcuna reazione avversa ed ha ripreso subito l’attività. “Vaccinarsi è un atto di amore e di responsabilità nei confronti della collettività” – spiega con orgoglio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Questa mattina è stata somministrata ladose del vaccino antiin Italia. Lapersona a ricevere il siero è stata, un’infermiera di 29 anni in forza all’ospedale Spallanzani di Roma., che lavora in uno dei reparti di malattie infettive, nel corso degli ultimi mesi è stata a contatto con molti anziani, assistendoli anche a domicilio grazie alle unità mobili Uscar. Subito dopo aver ricevuto il vaccino, l’infermiera lo ha somministrato alla dirigente delle professioni infermieristiche Alessia De Angelis.non ha avuto alcuna reazione avversa ed ha ripreso subito l’attività. “Vaccinarsi è un atto di amore e di responsabilità nei confronti della collettività” – spiega con orgoglio ...

HuffPostItalia : Chi è Claudia Alivernini, l'infermiera prima vaccinata al Covid in Italia - bianconerodoc10 : RT @TwittGiorgio: Chi è Claudia Alivernini, l'infermiera prima vaccinata al Covid in Italia....SUBITO SANTA O INVITATA A PORTA A PORTA? htt… - Gufo731Gufo73 : RT @VezzoliNarciso: Chi è Tiffany e chi è Claudia ? Un atto d'amore , anzi due ! ! Poi non ditemi che è un film ! - TwittGiorgio : RT @TwittGiorgio: Chi è Claudia Alivernini, l'infermiera prima vaccinata al Covid in Italia....SUBITO SANTA O INVITATA A PORTA A PORTA? htt… - TwittGiorgio : Chi è Claudia Alivernini, l'infermiera prima vaccinata al Covid in Italia....SUBITO SANTA O INVITATA A PORTA A PORT… -