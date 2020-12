Chi è Alessandra Moretti? La bellissima moglie di Maurizio Battista (Di domenica 27 dicembre 2020) Alessandra Moretti è la bellissima attrice romana e moglie del famoso comico e conduttore Maurizio Battista. Una carriera da far invidia che dura da ben 32 anni, una carriera divisa tra il mondo del teatro, del cinema e della televisione. Un volto noto della famosa serie della Rai intitolata di Provaci ancora prof insieme a Veronica Pivetti, Enzo Decaro, Paolo Conticini e Ludovica Gargari, ma anche nel film Universitari diretto da Federico Moccia. La vita privata di Alessandra Moretti Alessandra Moretti incontra l’amore della sua vita, Maurizio Battista, durante le prove di uno spettacolo teatrale. In quegli anni il comico era sposato con la sua seconda moglie e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020)è laattrice romana edel famoso comico e conduttore. Una carriera da far invidia che dura da ben 32 anni, una carriera divisa tra il mondo del teatro, del cinema e della televisione. Un volto noto della famosa serie della Rai intitolata di Provaci ancora prof insieme a Veronica Pivetti, Enzo Decaro, Paolo Conticini e Ludovica Gargari, ma anche nel film Universitari diretto da Federico Moccia. La vita privata diincontra l’amore della sua vita,, durante le prove di uno spettacolo teatrale. In quegli anni il comico era sposato con la sua secondae ...

