(Di domenica 27 dicembre 2020) Tre sconfitte nelle ultime quattro uscite per gli uomini di Frank Lampard e, viceversa, tre vittorie nel medesimo arco temporale per quelli di Dean Smith, oltre al pareggio contro il Burnley. La sconfitta nel derby contro l’Arsenal ha allontanato ildalle prime posizioni ma con la bassa velocità di crociera con cui si viaggia InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Chelsea-Aston Villa (lunedì, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - STOCALCIO1 : 2-2 tra Leicester e Man Utd, 3-0 dell’Aston Villa sul Crystal Palace, 3-1 sorprendente dell’Arsenal sul Chelsea e 0… - sportnotizie24 : #Chelsea-#AstonVilla, le probabili formazioni: Lampard non può sbagliare - IF0RLIA : Aa Nelson Castro Lampard Horacio Lavagna #NavidadRTX Chelsea meredith #1DSETLIST El Dipy Kawhi Leonard Martinelli H… - IF0RLIA : A Nelson Castro Lampard Horacio Lavagna #NavidadRTX Chelsea meredith #1DSETLIST El Dipy Kawhi Leonard Martinelli Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Aston

Nel 2020 la Premier League ci ha regalato grandissime emozioni e tante sorprese. Molti giocatori e molte squadre si sono rese protagoniste di grandi prestazioni. In questo focus analizzeremo le cinque ...Pari ed emozioni in Leicester-Man United, ok l'Aston Villa, Fulham-Southampton senza goal. 2-0 del City. Domenica Liverpool e Tottenham.