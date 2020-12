Centri Meteo | Sudden Stratospheric Warming | gelo duraturo | nevicate

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 27 dicembre 2020) All’inizio di gennaio 2021 si prevede che si verifichi un importante evento di(SSW). Se i modelli matematici proseguissero con le attuali proiezioni, potremmo avere temperature estremamente rigide, e per un periodo non brevissimo, su ampie aree dell’emisfero settentrionale entro il 10 gennaio. Ilnon è, per ora di eccezionale entità. I modelli matematici indicano un possibile scenario che nel corso dei giorni apparirà meglio definito, e la previsione avrà una maggiore affidabilità. Lo evidenziamo per evitare inutili equivoci. Il riscaldamento rapido della Stratosfera non indica che avremo freddo e neve in Italia, bensì che ci sarà un cambiamento della circolazione atmosferica generale, con ondate di freddo nel nostro ...