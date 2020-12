Cenerentola, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, tutto sul film in onda domenica 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Questa sera, domenica 27 dicembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda il film “Cenerentola”. La pellicola del 2015, diretta da Kenneth Branagh, è interpretata tra gli altri da Lily James e Cate Blanchett ed è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba. Un remake in live action del film di animazione del 1950. Cenerentola, stasera in tv: trama Cenerentola racconta la storia di Ella, una bambina felice, la cui serenità è turbata dalla morte prematura della madre. Il padre sposa in seconde nozze una donna dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine, che ha due figlie. Sola e umiliata, dopo la perdita dell’amato papà, Ella è costretta a pulire la casa e a vivere in una mansarda impolverata. Un giorno incontra Kit, un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Questa sera,27, in prima serata su Rai 1 andrà inil”. La pellicola del 2015, diretta da Kenneth Branagh, è interpretata tra gli altri da Lily James e Cate Blanchett ed è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba. Un remake in live action deldi animazione del 1950.in tv:racconta la storia di Ella, una bambina felice, la cui serenità è turbata dalla morte prematura della madre. Il padre sposa in seconde nozze una donna dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine, che ha due figlie. Sola e umiliata, dopo la perdita dell’amato papà, Ella è costretta a pulire la casa e a vivere in una mansarda impolverata. Un giorno incontra Kit, un ...

