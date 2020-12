Cenerentola | cast | trama e curiosità del film con Lily James e Richard Madden

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 27 dicembre 2020) Una fiaba senza età comeaspettava solo la mano magica di un regista come Kenneth Branagh capace di passare dagli adattamenti shakespeariani (Enrico V o Molto rumore per nulla) ai kolossal Marvel (Thor): nel 2015 ild’animazione del 1950 diventa una pellicola in live action. Ovviamente di successo tanto da meritare per MyMovies un 3,38 su 5 e una visione incondizionata per TvZap.connei panni della fanciulla sfortunata e vessata dalla matrigna è in onda su Rai1 domenica 27 dicembre alle 21,25.Ladelnon si discosta dalla fabia classica con Ella, appunto interpretata dache rimasta orfana diventa ...