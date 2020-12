Caso Tiziana Cantone, dna maschile trovato sulla pashmina della 31enne: svolta nelle indagini? (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Dna di un uomo è stato rinvenuto sulla pashmina che Tiziana Cantone avrebbe usato per impiccarsi il 13 settembre del 2016 dopo che alcuni video privati che la ritraevano erano finiti su internet a sua insaputa. Potrebbe essere così ad una svolta la “seconda vita” giudiziaria di una vicenda che sembrava essersi conclusa nel dicembre 2017 con l’archiviazione dell’indagine della Procura di Napoli Nord per istigazione al suicidio; la morte di Tiziana fu classificata appunto come suicidio, e per questo sul corpo non fu fatta l’autopsia né furono analizzati indumenti che portava la 31enne. Nell’ultimo anno però gli esperti Emme Team, il gruppo con sede a Chicago di cui fanno parte studi legali americani ed europei, che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Dna di un uomo è stato rinvenutocheavrebbe usato per impiccarsi il 13 settembre del 2016 dopo che alcuni video privati che la ritraevano erano finiti su internet a sua insaputa. Potrebbe essere così ad unala “seconda vita” giudiziaria di una vicenda che sembrava essersi conclusa nel dicembre 2017 con l’archiviazione dell’indagineProcura di Napoli Nord per istigazione al suicidio; la morte difu classificata appunto come suicidio, e per questo sul corpo non fu fatta l’autopsia né furono analizzati indumenti che portava la. Nell’ultimo anno però gli esperti Emme Team, il gruppo con sede a Chicago di cui fanno parte studi legali americani ed europei, che ...

Caso Tiziana Cantone, spunta il Dna di un uomo sull’ultima sciarpa

Svolta nel caso di Tiziana Cantone morta a settembre del 2016 in circostanze non molto chiare: trovato un cromosoma maschile su diversi punti della sciarpa trovata stretta al collo della donna. Solo ...

