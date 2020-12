Casillas: «Era destino tornare al Real Madrid. Siamo i migliori al mondo» (Di domenica 27 dicembre 2020) Iker Casillas parla dal palco dei Globe Soccer Awards: ecco le dichiarazioni dello spagnolo che spiega il suo ritorno al Real Madrid Iker Casillas parla del suo ritorno al Real Madrid dal palco dei Globe Soccer Awards. Le sue parole. Real Madrid – «tornare al Real Madrid? Sì era destino. Dopo cinque anni lontano da Madrid ho avuto la possibilità di tornare a casa, è dove ho iniziato da ragazzino. Posso tornare a svolgere un ruolo molto diverso, cercherà di imparare ed aiutare per quanto possibile. Sono convinto che sarà qualcosa di meraviglioso. Come posso aiutare il Real? Dobbiamo continuare nel lavoro che abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ikerparla dal palco dei Globe Soccer Awards: ecco le dichiarazioni dello spagnolo che spiega il suo ritorno alIkerparla del suo ritorno aldal palco dei Globe Soccer Awards. Le sue parole.– «al? Sì era. Dopo cinque anni lontano daho avuto la possibilità dia casa, è dove ho iniziato da ragazzino. Possoa svolgere un ruolo molto diverso, cercherà di imparare ed aiutare per quanto possibile. Sono convinto che sarà qualcosa di meraviglioso. Come posso aiutare il? Dobbiamo continuare nel lavoro che abbiamo ...

rus_sansiro : ?? ???? ???? REAL MADRID / IKER CASILLAS Il portiere campione del Mondo nel 2010 con la Spagna aveva difeso la porta m… - lilitwelve : Ma Casillas torna come portiere o in dirigenza? Non si era ritirato? -