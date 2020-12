Cashback di Natale in scadenza: ultimi giorni per partecipare, come funziona (Di domenica 27 dicembre 2020) ultimi giorni per utilizzare il Cashback extra di Natale che è valido per tutti gli acquisti effettuati non online entro il 31 dicembre 2020. Mentre dal primo gennaio 2021 entrerà il programma Cashback vero e proprio. Cashback di Natale come funziona? Il Cashback di Natale, come quello previsto a gennaio, ha le stesse modalità ma cambiano le operazioni. Per quello di Natale basta effettuare 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020 per ottenere un rimborso del 10% di quello che si è speso fino a un massimo di 150 euro. Non c’è un importo minimo ma è importante fare almeno 10 transazioni come ad esempio acquisti in bar e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020)per utilizzare ilextra diche è valido per tutti gli acquisti effettuati non online entro il 31 dicembre 2020. Mentre dal primo gennaio 2021 entrerà il programmavero e proprio.di? Ildiquello previsto a gennaio, ha le stesse modalità ma cambiano le operazioni. Per quello dibasta effettuare 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020 per ottenere un rimborso del 10% di quello che si è speso fino a un massimo di 150 euro. Non c’è un importo minimo ma è importante fare almeno 10 transazioniad esempio acquisti in bar e ...

QuotidianPost : Cashback di Natale in scadenza: ultimi giorni per partecipare, come funziona - Luca65778161 : CashBack di Natale Ma i giorni da recuperare visti i malfunzionamenti iniziali? Non se ne parla più? - infoiteconomia : Cashback di Natale, ultimi giorni per partecipare: cosa fare se non funziona il contactless e cosa si può comprare… - infoiteconomia : Cashback di Natale chiude il 31 dicembre, rimborso da 150 euro: ecco quando arriverà - tvbusiness24 : ??#Cashback, +50% della spesa media su #Satispay Il programma di #Natale segna il boom della famosa app di pagamento… -