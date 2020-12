Casa vacanze nel Salento: era una fabbrica di tabacco (Di domenica 27 dicembre 2020) Un tabacchificio degli anni Trenta è diventato una Casa vacanze nel Salento, confortevole ed elegante, mantenendo intatto il suo fascino industriale. Una ex fabbrica di tabacco è dunque diventata un tempio del design, in affitto però. Come si presenta dall’esterno questa Casa vacanze nel Salento? Dall’esterno, il Tabacchificio appare come un lungo edificio di pietra rosa, incastonato Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Un tabacchificio degli anni Trenta è diventato unanel, confortevole ed elegante, mantenendo intatto il suo fascino industriale. Una exdiè dunque diventata un tempio del design, in affitto però. Come si presenta dall’esterno questanel? Dall’esterno, il Tabacchificio appare come un lungo edificio di pietra rosa, incastonato

MoliPietro : Casa vacanze nel Salento: era un fabbrica di tabacco - VANT4ER : mi viene solo che da piangere per colpa di quei due coglioni dei miei genitori non riesco a godermi le vacanze e an… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il meglio delle feste di #Natale al cinema, da vedere a casa. Il top da Vacanze di Natale a La vita è… - cappelIaiomatto : Il meglio delle feste di #Natale al cinema, da vedere a casa. Il top da Vacanze di Natale a La vita è meravigliosa… - _ladyofthorns_ : Breve storia: Spiego alla mia prof che avevo bisogno delle vacanze per recuperare i disegni arretrati dopo averle a… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa vacanze Appartamenti in vendita a Lucca: guida alla scelta della casa vacanza La Gazzetta di Lucca In classe e a casa, evviva la lettura Arrivano i ’Libri della buonanotte’

Ha preso il via prima delle vacanze di Natale il progetto ‘La Biblioteca in classe’, con le didattiche della biblioteca di Certaldo fatte a scuola, in modalità on line. Le operatrici di PromoCultura ...

I laboratori on line del museo di Lucignano durante la vacanze

Divertirsi restando a casa è possibile. Proseguono gli appuntamenti per bambini "A casa con il Museo di Lucignano", per passare il tempo durante le vacanze di Natale. Tante le attività laboratoriali ...

Ha preso il via prima delle vacanze di Natale il progetto ‘La Biblioteca in classe’, con le didattiche della biblioteca di Certaldo fatte a scuola, in modalità on line. Le operatrici di PromoCultura ...Divertirsi restando a casa è possibile. Proseguono gli appuntamenti per bambini "A casa con il Museo di Lucignano", per passare il tempo durante le vacanze di Natale. Tante le attività laboratoriali ...