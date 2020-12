Carlo Conti torna in tv dopo il Covid | il racconto della sua pena più grande

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 27 dicembre 2020), dimesso lo scorso novembre dall’ospedale dove era stato ricoverato per l’aggravarsi dell’infezione da Sars-Cov2, è finalmenteto in tv. Nel giorno di Santo Stefano il conduttore si è messo alla guida del nuovo game-show, Affari Tuoi- Viva Gli Sposi. Ora il conduttore è definitivamente fuori pericolo e i sintomi del-19 per lui non sono che un incubo. Eppure quei momenti non sono stati facili, anzi sono stati un caratterizzati da un lungo periodo di buio. È lui stesso ne ricorda gli attimi drammatici in una lunga intervista rilasciata alla rivista Oggi. In quei giorni lapiùera per la sua famiglia.e il ricordo delSono passate settimane ormai da quando ...