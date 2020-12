Capodanno in tv, Roberto Bolle: “Danza con me buon auspicio per il 2021” (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ultima puntata del 2020 di Domenica In ha donato ai telespettatori un’esplosione di bellezza e talento: il ballerino Roberto Bolle si è collegato da Milano con la padrona di casa Mara Venier, per un’intervista tra passato e presente che ha scavato nei ricordi dell’étoile ma anche rivolto uno sguardo al prossimo futuro. Mancano gli abbracci, manca il contatto fisico sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni ha affermato Roberto Bolle, ma ciò non ha affievolito la sua passione e la grande carica di energia e voglia di fare che lo hanno sempre contraddistinto. Non a caso anche in un anno difficile come il 2020 è riuscito a portare a termine i suoi progetti, soprattutto la quarta edizione di Danza con me che venerdì 1 gennaio 2021 terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 con uno ... Leggi su dilei (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ultima puntata del 2020 di Domenica In ha donato ai telespettatori un’esplosione di bellezza e talento: il ballerinosi è collegato da Milano con la padrona di casa Mara Venier, per un’intervista tra passato e presente che ha scavato nei ricordi dell’étoile ma anche rivolto uno sguardo al prossimo futuro. Mancano gli abbracci, manca il contatto fisico sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni ha affermato, ma ciò non ha affievolito la sua passione e la grande carica di energia e voglia di fare che lo hanno sempre contraddistinto. Non a caso anche in un anno difficile come il 2020 è riuscito a portare a termine i suoi progetti, soprattutto la quarta edizione dicon me che venerdì 1 gennaioterrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 con uno ...

