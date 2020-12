Capelli ash brown, il colore più chic dell’inverno 2021 (Di domenica 27 dicembre 2020) Se fate parte del gruppo delle brunette, sappiate che è tempo di archiviare, almeno per un po’, le nuance calde, in favore dei riflessi freddi e très chic del castano cenere. Più precisamente, il trend colore che sta spopolando su Pinterest in questi mesi prevede di ravvivare i propri capelli scuri grazie alla tecnica del balayage. A differenza di quel che accade con le chiome chiare, in questo caso i riflessi non saranno biondi, bensì ash brown, un tono che unisce riflessi grigio taupe, castano, rosa pallido. E che, ovviamente, può essere più o meno scuro, come dimostrano le star che, negli anni, lo hanno scelto: da Jessica Biel a Shay Mitchell, da Hailee Steinfeld ad Ariana Grande. Ecco cosa sapere sulla colorazione castano cenere. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) Se fate parte del gruppo delle brunette, sappiate che è tempo di archiviare, almeno per un po’, le nuance calde, in favore dei riflessi freddi e très chic del castano cenere. Più precisamente, il trend colore che sta spopolando su Pinterest in questi mesi prevede di ravvivare i propri capelli scuri grazie alla tecnica del balayage. A differenza di quel che accade con le chiome chiare, in questo caso i riflessi non saranno biondi, bensì ash brown, un tono che unisce riflessi grigio taupe, castano, rosa pallido. E che, ovviamente, può essere più o meno scuro, come dimostrano le star che, negli anni, lo hanno scelto: da Jessica Biel a Shay Mitchell, da Hailee Steinfeld ad Ariana Grande. Ecco cosa sapere sulla colorazione castano cenere.

Riflessi cenere con la tecnica del balayage e la chioma castana guadagna un tocco raffinato. Attenzione solo a mantenere perfetta la colorazione ash brown ...

Lo shampoo blu è il migliore alleato per capelli castani: a cosa serve e perché utilizzarlo

eliminando i riflessi rossi e arancioni nei capelli colorati. Non solo shampoo, ma anche maschere: per raffreddare il tuo castano e avere un colore intenso è profondo è perfetta la Maschera Ash ...

