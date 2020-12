Campania | il governatore De Luca è l’unico politico italiano ad essersi vaccinato De Magistris | “Indegno abuso di potere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Vincenzo De, oltre che uno dei pochi in tutta Europa, adcontro il Covid-19. Nel giorno in cui tutte le Regioni italiane hanno partecipato al V-Day, scegliendo di somministrare le prime dosi a medici, infermieri e operatori sanitari, ildellaha deciso di inserirsi nell’elenco dei “selezionati”. Si è sottoposto all’iniezione del farmaco Pfizer in mattinata, all’ospedale Cotugno di Napoli. Una mossa che non è piaciuta a Luigi De: “Trovo davvero inqualificabile el’didel Presidente Deche approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, ...