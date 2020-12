Campania, De Luca si vaccina ma è giallo: non era in lista, dosi solo per medici (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta suscitando diverse polemiche nelle ultime ore. Il presidente, infatti, si è vaccinato nella mattinata contro il coronavirus, ma c’è un giallo che diversi avversari politici hanno subito sollevato: De Luca, come del resto qualsiasi altro capo politico, non era nella lista di coloro che si sarebbe dovuti far iniettare il vaccino oggi. Il Vax Day, infatti, è stato dedicato soltanto ad alcuni medici e membri del personale sanitario. Nessun politico, nemmeno Mattarella, è stato sottoposto alla vaccinazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della, Vincenzo De, sta suscitando diverse polemiche nelle ultime ore. Il presidente, infatti, si èto nella mattinata contro il coronavirus, ma c’è unche diversi avversari politici hanno subito sollevato: De, come del resto qualsiasi altro capo politico, non era nelladi coloro che si sarebbe dovuti far iniettare il vaccino oggi. Il Vax Day, infatti, è stato dedicato soltanto ad alcunie membri del personale sanitario. Nessun politico, nemmeno Mattarella, è stato sottoposto allazione. SportFace.

fanpage : Il Presisente della Campania #DeLuca si fa vaccinare, ma le dosi erano solo per il personale sanitario, nessun poli… - RaiNews : E' stato lo stesso governatore a postare su Facebook la foto #DeLuca #Vaccino - Adnkronos : #Covid, #DeLuca: '#Campania merita voto 9 per rispetto regole' - mapivi63 : RT @fanpage: Il Presisente della Campania #DeLuca si fa vaccinare, ma le dosi erano solo per il personale sanitario, nessun politico ha ric… - quinonsischerza : @antoluigi54 @paolacontini64 Dire che la mortalità in Campania sia bassa grazie a De Luca, non fa onore a te e a tutti i napoletani. -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca Vaccino Covid, è V-Day in Campania, De Luca: «In simultanea somministrate 100... Il Mattino Il Governatore della Campania si è sottoposto al vaccino

“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane”. Con queste parole il Governatore della Regione Campania De Luca ha annunciato di essersi sottoposto al vaccino covid. Un segno impor ...

Campania, scuole De Luca: 'Non si tornerà in classe il 7 gennaio'

"Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire 'si apre' senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campa ...

“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane”. Con queste parole il Governatore della Regione Campania De Luca ha annunciato di essersi sottoposto al vaccino covid. Un segno impor ..."Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire 'si apre' senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campa ...