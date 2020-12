Campania, anche De Luca questa mattina si è vaccinato contro il Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel V-day anche il presidente della regione Campania si è vaccinato. questa mattina il vaccino antiCovid è giunto in Campania e sono iniziate le prime operazioni. Vaccinati per primi gli operatori sanitari. Vaccino anche per De Luca E tra i primi vaccinati in Campania c’è anche il presidente De Luca. “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel V-dayil presidente della regionesi èil vaccino antiè giunto ine sono iniziate le prime operazioni. Vaccinati per primi gli operatori sanitari. Vaccinoper DeE tra i primi vaccinati inc’èil presidente De. “Mi sono. Dobbiamo farlo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania anche COVID-19, DOMANI IL "V-DAY" ANCHE IN CAMPANIA. VIA ALLA CAMPAGNA VACCINALE IN 7 OSPEDALI - Primo Piano Regione Campania Letizia: "Non potrò mai dimenticare il gol alla Juventus"

Anche in questo caso il lavoro quotidiano è stata la ricetta ... Ti va venire voglia di mangiare l’erba, come si suol dire. Per la Campania sarebbe senza dubbio un grande traguardo avere tre squadre ...

Covid-19 variante inglese: sei casi in Campania

Identificata la “variante inglese” del Covid-19 in un paziente della provincia di Chieti, in Abruzzo.Due casi anche in Veneto e Puglia, uno in Lombardia e sei in Campania Sei casi di "variante inglese ...

