Campagna vaccini al via, De Luca: “Criteri seri, non da mercato nero” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Voto 9 ai cittadini campani per il comportamento e il rispetto delle regole” “Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono Criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro Criterio sarebbe da mercato nero”. Lo ha dichiarato il governatore della L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De: “Voto 9 ai cittadini campani per il comportamento e il rispetto delle regole” “Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono, rapportati alla popolazione, ogni altroo sarebbe da”. Lo ha dichiarato il governatore della L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FedericoDinca : Grazie al grande impegno del Governo, oggi sono stati somministrati i primi vaccini anche in Italia, in una campagn… - istsupsan : ??E' iniziata in Italia la campagna di vaccinazione contro il #SarsCoV2. I primi ad essere immunizzati contro il vi… - PagellaPolitica : È partita oggi la campagna di vaccinazione contro la #Covid19, in Italia e in Europa. Per combattere la disinformaz… - scenarieconomic : @cris_cersei La campagna vaccinale del Governo è ridicola. Per il resto il vaccino deve essere volontario. Basta ch… - Frances11954668 : RT @istsupsan: ??E' iniziata in Italia la campagna di vaccinazione contro il #SarsCoV2. I primi ad essere immunizzati contro il virus saran… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccini Vaccino, la campagna è partita: primi vaccinati allo Spallanzani. Arcuri: «Sarà gratuito ma non ... Il Sole 24 ORE “Il medico che non si vaccina non è degno di questo mestiere”, così Lopalco

Pierluigi Lopalco, infettivologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, ha attaccato i medici che sostengono di non vaccinarsi. L'articolo “Il medico che non si vaccina non è degno di questo me ...

Vax day, com’è fatto il vaccino Pfizer-Biontech?

Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino, con i contagi totali registrati dall’inizio della pandemia che hanno superato quota 80 milioni; oltre 1 850 000 i decessi. La campagna di ...

Pierluigi Lopalco, infettivologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, ha attaccato i medici che sostengono di non vaccinarsi. L'articolo “Il medico che non si vaccina non è degno di questo me ...Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino, con i contagi totali registrati dall’inizio della pandemia che hanno superato quota 80 milioni; oltre 1 850 000 i decessi. La campagna di ...