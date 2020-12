Calciomercato Milan, quali saranno gli acquisti: l’annuncio di Gazidis (Di domenica 27 dicembre 2020) Calciomercato Milan, il Ceo Ivan Gazidis ha spiegato quella che sarà la strategia del club rossonero nella finestra invernale Il Ceo del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del mercato di gennaio: “Faremo acquisti mirati. Non compreremo tanto per farlo, serve pescare le persone giuste. In questo Maldini è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 dicembre 2020), il Ceo Ivanha spiegato quella che sarà la strategia del club rossonero nella finestra invernale Il Ceo del, Ivan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del mercato di gennaio: “Faremomirati. Non compreremo tanto per farlo, serve pescare le persone giuste. In questo Maldini è L'articolo proviene da Inews.it.

cumdivido : vicina se non vicinissima la fumata bianca per il rinnovo contrattuale di gigio #donnarumma -2/3 acquisti -Un merca… - milansette : Mercato Milan, Tuttosport: 'Musacchio e Duarte in uscita' - ACMilanSydney : RT @MilanNewsit: Mercato Milan, Tuttosport: 'Musacchio e Duarte in uscita' - Angolo_Milan : ?? Tanti i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 ??: da #Messi a #Donnarumma passando per #Aguero ?? - MCalcioNews : Calciomercato Torino: tutti i nomi per il centrocampo. Scambio in vista con il Milan? ? -