Calciomercato Milan, a gennaio si compra bene: Piatek, Ibra, Kjaer, Saelemaekers... (Di domenica 27 dicembre 2020) E Ivan Gazidis ha confermato alla Gazzetta che "le scelte devono essere coerenti. Occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo". LEGGI ANCHE Gigio & Hakan, altro che ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 dicembre 2020) E Ivan Gazidis ha confermato alla Gazzetta che "le scelte devono essere coerenti. Occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo". LEGGI ANCHE Gigio & Hakan, altro che ...

AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini pensa alla 'sorpresa' di centrocampo: i nomi per gennaio - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini pensa alla 'sorpresa' di centrocampo: i nomi per gennaio - Angelredblack1 : #Milan, #Maldini pensa alla 'sorpresa' di centrocampo: i nomi per gennaio - sportli26181512 : Milan, Maldini pensa alla 'sorpresa' di centrocampo: i nomi per gennaio: “Sarà un mercato magari creativo, alla ric… - yassine13880342 : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini pensa alla 'sorpresa' di centrocampo: i nomi per gennaio -