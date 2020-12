Calciomercato Inter, grandi manovre per Papu Gomez: Marotta ha una carta per convincere l’Atalanta (Di domenica 27 dicembre 2020) L'Inter pensa seriamente al Papu Gomez.Il trequartista argentino è in rotta di collisione con il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto dei forti malumori nel corso delle ultime settimane. La società del patron Zhang - di comune accordo con Antonio Conte - starebbe pensando una strategia per portare il classe '88 in quel di San Siro. Un occasione di mercato che il Ds Beppe Marotta non vuole di certo farsi scappare, anche se non potrà essere attuato un grosso investimento economico. La soluzione che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore, sarebbe quella di un possibile scambio con Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è ormai fuori dalle rotazioni e dai piani tecnici dell'allenatore pugliese, e potrebbe dunque rappresentare una ghiotta pedina di scambio anche per la formazione ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) L'pensa seriamente al.Il trequartista argentino è in rotta di collisione con il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto dei forti malumori nel corso delle ultime settimane. La società del patron Zhang - di comune accordo con Antonio Conte - starebbe pensando una strategia per portare il classe '88 in quel di San Siro. Un occasione di mercato che il Ds Beppenon vuole di certo farsi scappare, anche se non potrà essere attuato un grosso investimento economico. La soluzione che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore, sarebbe quella di un possibile scambio con Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è ormai fuori dalle rotazioni e dai piani tecnici dell'allenatore pugliese, e potrebbe dunque rappresentare una ghiotta pedina di scambio anche per la formazione ...

