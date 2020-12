Calcio | le partite di oggi domenica 27 dicembre | chi gioca

Leggi su viagginews

(Di domenica 27 dicembre 2020) Si torna are anche in Italia con la Serie B che sarà protagonista27. Altre sfide prestigiose anche in Premier League Sarà unadiin Italia con la quindicesima giornata di Serie B in campo a partire dalle 12.30 con il lunch-match tra Reggiana e Reggina. A seguire Ascoli-Spal, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com