Calcio estero, da Lampard alla firma di Modric: le news del 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Frank Lampard sulla graticola dopo il tonfo nel derby contro l’Arsenal. Chelsea sconfitto per 3-1 dai cugini londinesi e alla quarta sconfitta consecutiva. Momentantaccio per l’ex centrocampista, finito sulla ghigliottina di critica e tifosi per il rendimento deludente e alcune scelte tattiche controverse. Il patron Abramovich non pensa al momento ad un possibile esonero, con l’ombra di Massimiliano Allegri però nuovamente minacciosa per la panchina di un’altra big di Premier. L’ex Juventus è stato accostato con forza anche e soprattutto all’Arsenal, con Arteta che al contrario di Lampard respira dopo il successo scaccia crisi del Boxing ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Franksulla graticola dopo il tonfo nel derby contro l’Arsenal. Chelsea sconfitto per 3-1 dai cugini londinesi equarta sconfitta consecutiva. Momentantaccio per l’ex centrocampista, finito sulla ghigliottina di critica e tifosi per il rendimento deludente e alcune scelte tattiche controverse. Il patron Abramovich non pensa al momento ad un possibile esonero, con l’ombra di Massimiliano Allegri però nuovamente minacciosa per la panchina di un’altra big di Premier. L’ex Juventus è stato accostato con forza anche e soprattutto all’Arsenal, con Arteta che al contrario direspira dopo il successo scaccia crisi del Boxing ...

La solidarietà politica di Guardiola, in panchina con la felpa di Open Arms

MANCHESTER - Guardiola-Open Arms, la solidarietà continua. Il tecnico del Manchester City, durante il match del 'Boxing day' contro il Newcastle (terminato 2-0), si è presentato in panchina indossando ...

