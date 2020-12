Caffè espresso | patrimonio italiano | 12 cose da sapere

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il caffè non è semplicemente una bevanda: è un rito, un’occasione per fare una pausa, un segno di amicizia che unisce le persone. In una parola: un’arte, tutta italiana. Siamo stati noi – nell’800, a Napoli – a inventarci un nuovo modo di bere caffè, che prima era solo un infuso, con la «coccumella»: la prima prima caffettiera moderna con filtro. E sempre noi, a inizio ‘900, abbiamo inventato la prima macchina per fare il caffè espresso, la leggendaria Bezzera: una rivoluzione, che ha portato la cultura della tazzina in giro per il mondo rivoluzionando anche il modo di vivere rendendo l’espresso una tappa fissa delle giornate di milioni di persone. Per questo al caffè, e all’espresso italiano in particolare, va riconosciuto il suo merito: da qui è partita la proposta di candidarlo a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.