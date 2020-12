Buon Natale da Uomini e Donne | ecco gli auguri e le confessioni dei membri del trono over VIDEO

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nel giorno di, ideldihanno voluto fare i lorodia tutti i fan del programma. I vari protagonisti del parterre hanno racchiuso in poche parole questo anno così particolare ed hanno raccontato ciò che si aspettano dal 2021. Alcuni di loro sono stati molto diretti altri, invece, hanno preferito indorare leggermente la pillola. Ad ogni modo, andiamo a vedere quali sono state le parole di Gemma, Riccardo, Armando, Aurora, Valentina, Roberta e gli altridel programma.da Gemma, Armando e altri Questo è stato sicuramente un anno difficile, anche per i protagonisti del talk show di Maria De Filippi. Il programma ...

ValeYellow46 : Buon Natale a tutti!!(anche da Rossano) Merry Christmas everyone ???????? - berlusconi : A tutti gli italiani i più affettuosi auguri di buon Natale - Quirinale : Buon #Natale Auguri! - Rada00563645 : RT @Antonio_Tajani: Un breve video messaggio di auguri. Buon Natale! #Natale2020 - demvkid : RT @arlcobain: inzuppo i biscotti ma non è il biscotto di ian??????? buon natale a tutti voi ???? #NewProfilePic -

Ultime Notizie dalla rete : Buon Natale

Natale 2020 senza gioia, famiglie separate ... Forse sì, ma i mass media sono incontenibili e la politica non sempre è in buona fede. Bastava precisare che queste prime dosi avevano un valore ...Martina Smeraldi è apparsa più sexy che mai in lingerie rossa su Instagram per gli auguri di Natale ai fan. Una delle attrici a luci rosse più belle e sensuali del panorama adult italiano ed europeo h ...