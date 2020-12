Bundesliga, Gross è il nuovo allenatore dello Schalke 04 (Di domenica 27 dicembre 2020) Cambio in panchina per lo Schalke 04. Il club ha annunciato sui social che sarà Christian Gross a sostituire l’uscente Manuel Baum. Il tecnico svizzero guiderà la squadra già a partire dalla prossima partita contro l’Herta Berlino il 2 gennaio. L’obiettivo stagionale è ovviamente la salvezza, visti gli appena 4 punti in 13 partite. Gross ha firmato un contratto fino al termine della stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Cambio in panchina per lo04. Il club ha annunciato sui social che sarà Christiana sostituire l’uscente Manuel Baum. Il tecnico svizzero guiderà la squadra già a partire dalla prossima partita contro l’Herta Berlino il 2 gennaio. L’obiettivo stagionale è ovviamente la salvezza, visti gli appena 4 punti in 13 partite.ha firmato un contratto fino al termine della stagione. SportFace.

sportface2016 : #Bundesliga, #Gross è il nuovo allenatore dello #Schalke04 - dooly1818 : RT @TuttoBundesliga: Christian #Gross è il nuovo allenatore dello @s04, il quarto da settembre. ??Gross, ultima esperienza in Bundesliga ne… - K8nephmk : RT @TuttoBundesliga: Christian #Gross è il nuovo allenatore dello @s04, il quarto da settembre. ??Gross, ultima esperienza in Bundesliga ne… - TuttoBundesliga : Christian #Gross è il nuovo allenatore dello @s04, il quarto da settembre. ??Gross, ultima esperienza in Bundesliga… - RSIsport : ????? Christian Gross dovrebbe diventare a breve il prossimo allenatore dello Schalke #Bundesliga #RSISport -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Gross Bundesliga, Gross è il nuovo allenatore dello Schalke 04 Sportface.it Bundesliga, Gross è il nuovo allenatore dello Schalke 04

Ennesimo cambio di panchina in Bundesliga. Lo Schalke 04 nomina Christian Gross come nuovo allenatore fino al termine della stagione.

Christian Gross torna in panchina per salvare lo Schalke

Il tecnico elvetico, fermo da dieci mesi, ha sottoscritto un contratto fino a fine stagione con il fanalino di coda di Bundesliga ...

Ennesimo cambio di panchina in Bundesliga. Lo Schalke 04 nomina Christian Gross come nuovo allenatore fino al termine della stagione.Il tecnico elvetico, fermo da dieci mesi, ha sottoscritto un contratto fino a fine stagione con il fanalino di coda di Bundesliga ...