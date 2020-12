Brocchi: “Una vittoria che vale tanto. Balotelli mercoledì sarà a disposizione” (Di lunedì 28 dicembre 2020) In conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese che proietta il Monza al quarto posto di Serie B, il tecnico Cristian Brocchi ha parlato della vittoria del derby e di Balotelli. Queste le sue parole: “I ragazzi mi hanno dato una risposta importante dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia. Sapevamo di affrontare una squadra forte dal punto di vista fisico, aggressiva e che ha ottenuto meno rispetto ai valori che ha. Sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma abbiamo gestito bene anche il loro ritorno e tutti quelli che hanno giocato hanno dato il loro contributo”, le sue parole. Sulla strada del Monza, nelle prossima partite, ci saranno Salernitana e Lecce, due avversarie da affrontare con il coltello tra i denti. Adesso affronteremo la Salernitana che ha fatto meglio di tutti visto che sono ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) In conferenza stampa dopo lasulla Cremonese che proietta il Monza al quarto posto di Serie B, il tecnico Cristianha parlato delladel derby e di. Queste le sue parole: “I ragazzi mi hanno dato una risposta importante dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia. Sapevamo di affrontare una squadra forte dal punto di vista fisico, aggressiva e che ha ottenuto meno rispetto ai valori che ha. Sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà, ma abbiamo gestito bene anche il loro ritorno e tutti quelli che hanno giocato hanno dato il loro contributo”, le sue parole. Sulla strada del Monza, nelle prossima partite, ci saranno Salernitana e Lecce, due avversarie da affrontare con il coltello tra i denti. Adesso affronteremo la Salernitana che ha fatto meglio di tutti visto che sono ...

