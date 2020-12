Bridgerton la serie Netflix che ci ricorda Gossip Girl ma con meno mistero (Di domenica 27 dicembre 2020) Tutti pazzi per Bridgerton in questi giorni di festa. Oltre alla tombola, le partite a carte e i classici film del Natale, per chi è rimasto da solo in casa, ma anche per chi vuole variare sul tema, le serie tv sembrano essere una via d’uscita. E in questa ottica, tra le più viste su Netflix in Italia, spunta proprio Bridgerton una produzione originale che ci porta indietro nel tempo tra balli a corte, fidanzamenti, pretendenti ma anche tanto, tanto chiacchiericcio. Il filo rosso della serie è la narrazione di una donna che resta nel mistero, Lady Whistledown ( che in realtà per alcuni potrebbe essere persino un uomo). Questa misteriosa Lady sembra conoscere gli affari di tutte le famiglie coinvolte nella storia. Non solo dei Bridgerton ma anche di tutti i vicini di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 dicembre 2020) Tutti pazzi perin questi giorni di festa. Oltre alla tombola, le partite a carte e i classici film del Natale, per chi è rimasto da solo in casa, ma anche per chi vuole variare sul tema, letv sembrano essere una via d’uscita. E in questa ottica, tra le più viste suin Italia, spunta propriouna produzione originale che ci porta indietro nel tempo tra balli a corte, fidanzamenti, pretendenti ma anche tanto, tanto chiacchiericcio. Il filo rosso dellaè la narrazione di una donna che resta nel, Lady Whistledown ( che in realtà per alcuni potrebbe essere persino un uomo). Questa misteriosa Lady sembra conoscere gli affari di tutte le famiglie coinvolte nella storia. Non solo deima anche di tutti i vicini di ...

