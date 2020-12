Brexit | i dubbi dell’industria musicale britannica

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il governo britannico guidato da Boris Johnson e la delegazione europea coordinata da Michel Barnier hanno trovato un accordo sulla, scongiurando così l’ipotesi di un no deal. Tuttavia l’industriaè rimasta con alcune domande senza risposta riguardo la. Come per esempio: cosa succederà ai tour nel continente?: cosa succederà all’industria? Il 31 dicembre terminerà la permanenza del Regno Unito nell’UE. Finalmente il governo britannico, guidato dal premier Boris Johnson, e la delegazione europea, coordinata da Michel Barnier, sono riusciti a trovare un accordo, scongiurando la possibilità di un no deal e l’inizio di un periodo di caos e incertezza. Tuttavia, nonostante la buona notizia di un accordo, ...