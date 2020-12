Brescia-Empoli 1-2 | Cronaca LIVE | Inizia la ripresa

(Di domenica 27 dicembre 2020)laconavanti per 2-1. I toscani apparivano in contollo, in virtù delle numerose palle gol avute. Ma Torregrossa dagli 11 metri tiene i suoi ancora a galla. LAOttima partenza dell’, Zurkowski sfiora il palo al 3°. All’ottavo Joronen si supera sull’incornata di Matos susseguente a corner. Due minuti dopo L'articolo1-2laproviene da www.meteoweek.com.

SfoglioSport : Calcio: Serie B, i risultati della 15ma giornata [SFOGLIOSPORT] I risultati della 15ma giornata di Serie B. Lecce-V… - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Brescia-Empoli 1-2 - SkeioMig : Brescia 0-2 Empoli 40' Andrea La Mantia - AccaAttacker : Brescia v Empoli BTTS ? - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Si va al riposo, Brescia-Empoli 1-2 -

Terminato in questi istanti il primo tempo tra Brescia ed Empoli. Ospiti in vantaggio per 2-1 con le reti di Haas in apertura di gara e La Mantia. Per le rondinelle gol di Torregrossa su rigore al 44' ...Serie B: vincono Salernitana e Lecce. Spal ko, pari Frosinone. LIVE: Brescia-Empoli 0-1, poi Cremonese-Monza del 27/12/2020 alle 18:09 Torna in campo la Serie B, in programma la 15esima giornata, la ...