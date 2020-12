Boxe | tutti gli italiani nelle classifiche mondiali WBA | WBC | WBO e IBF Obbadi verso una chance importante

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Michael Magnesi è l’unico italiano che al momento è Campione del Mondo nell’unidella, ma il laziale è in possesso “soltanto” della cintura IBO dei pesi superpiuma. Questa sigla non è tra le quattro più importanti a livello globale (WBA, WBO, WBC, IBF) e non è riconosciuta da tutte le Federazioni Nazionali, dunque ha un peso inferiore rispetto ai titoli messi in palio dalle quattro organizzazioni di vertice. Non ci sono pugiliche possiedono corone di quel tipo, ma alcuni sono ben piazzativarie, ovvero i ranking che identificavano la caratura dei vari atleti. Più si è alti in queste graduatorie, più si è ovviamente forti e più saranno elevate ledi avere la possibilità di combattere contro i Campioni del Mondo. Il ...