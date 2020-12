Bomboloni al forno con crema o Nutella | la ricetta Cotto e Mangiato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ladeialcon la, ladel 25 dicembre 2020, i dolci di Natale per niente tradizionali ma sempre golosi e da provare. Questa volta ladeinon prevede la frittura ma la cottura al, così magari evitiamo un po’ di calorie ma non manca il dolce gusto. Da non perdere questa e le altre ricette, le ricette dolci di Tessa Gelisio. Di certo abbiamo casa piena di dolci in questi giorni tra panettone, pandoro, struffoli e tutti i dolci di Natale ma ialcon ladinon sono mai di ...