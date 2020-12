Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti domenica 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Bollettino della Regione Veneto per l’emergenza Covid-19 aggiornato a domenica 27 dicembre 2020. Come ogni giorno vengono aggiornati i dati delle ultime 24 ore relativi a nuovi contagi, morti, guariti e tamponi effettuati in una delle regioni più colpite da questa seconda ondata della pandemia in Italia. oggi si registrano 3.337 nuovi contagi, 52 morti, gli attualmente positivi sono 90.021, 2986 ricoverati: 360 in terapia intensiva (+5), 2626 (+37) negli altri reparti. 2106 i guariti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildella Regioneper l’emergenza Covid-19 aggiornato a272020. Come ogni giorno vengono aggiornati i dati delle ultime 24 ore relativi a nuovie tamponi effettuati in una delle regioni più colpite da questa seconda ondata della pandemia in Italia.si registrano 3.337 nuovi, 52, gli attualmente positivi sono 90.021, 2986 ricoverati: 360 in terapia intensiva (+5), 2626 (+37) negli altri reparti. 2106 i. SportFace.

