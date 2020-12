Bollettino oggi 27 dicembre | morti | contagi e guariti regione per regione

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il nuovodell’emergenza Coronavirus in Italia con i datiperaggiornati a domenica 272020. Come ogni giorno il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, rende noti i nuovi numeri relativi a nuovi casi da Covid-19,e tamponi processati.si registrano 8.913 nuovi, 305, 7.798, 59.879 tamponi, 2.580 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 23.571 (+267) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 581.760 gli attualmente positivi. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI DOMENICA ...

i guariti 7.798 Sono 8.913 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in Italia. E' quanto riportato dal bollettino della protezione civile di domenica 27 dicembre. L'incremento odierno arriva a ...Puglia Oggi in Puglia sono stati analizzati 1.748 test per l'infezione ... Veneto Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione registra 3.337 ...