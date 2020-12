Bollettino Coronavirus del 27 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 dicembre 2020) In data 27l’incremento nazionale dei casi, con un fortissimo calo dei test elaborati, è +0,43% (ieri +0,51%) con 2.047.696 contagiati totali, 1.394.011 dimissioni/guarigioni (+7.798) e 71.925 deceduti (+298); 581.760 infezioni in corso (+817). Elaborati 59.879 tamponi totali (il valore più basso dal 28 settembre, ieri 81.285) con 23.892 casi testati (ieri 34.748); 8.913 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 14,88% (ieri 12,80% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 37,30% (ieri 29,94% – target 3%). Ricoverati con sintomi +259 (23.571); terapie intensive stabili (2.580) con 148 nuovi ingressi del giorno. I dati nazionali odierni includono anche il “recupero” di quelli del 26della Provincia autonoma di Bolzano, che non sono stati comunicati ieri: rispetto ai valori parziali indicati alla sera di ieri i ...