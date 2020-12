Bob | Coppa del Mondo 2020-2021 | Italia ancora molto lontana dalle posizioni di vertice

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) A dispetto delle tante problematiche legate al Covid-19, è partita senza intoppi ladeldi bob, che per le prime quattro tappe ha riservato un calendarioparticolare, nel quale abbiamo visto in scena solamente il 2 per gli uomini e per le donne, con un doppio back-to-back tra Sigulda (Lettonia) ed Igls (Austria). L’non ha trovato quegli importanti progressi che i tifosi azzurri speravano verso le Olimpiadi di Pechino 2022 e soprattutto Milano-Cortina 2026. Gli uomini sono sempre stati presenti, in tutte le gare, con il miglior piazzamento arrivato con Patrick Baumgartner nella prima gara in terra lettone (settimo, con molte assenze).regolare Mattia Variola, sempre attorno alla tredicesima piazza. Soprattutto in fase di spinta, ...