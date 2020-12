Boateng | ' Nessun collega bianco ha mai sostenuto la mia lotta al razzismo'

(Di domenica 27 dicembre 2020) MONZA - Il 3 gennaio ricorrerà l'ottavo anniversario del pallone lanciato in tribuna dopo i buu nell'amichevole del Milan contro la Pro Patria. Kevin-Prince, però, resta in prima linea nella ...

Kevin-Prince Boateng, però, resta in prima linea nella lotta al razzismo: “Quei fatti mi provocarono una ferita dolorosa – ammette l’ex Milan, in un’intervista a Il Corriere della Sera – Avevo fatto ..."I bianchi comandando" "Nessun bianco mi ha mai detto di volermi sostenere in ... Quanto alla scelta di andare al Monza Boateng ha spiegato: "La mia carriera è costellata di decisioni scioccanti. Fino ...