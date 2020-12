Boateng | «Nessun bianco mi ha mai aiutato nella lotta al razzismo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Kevin-Princeha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo passaggio al Monza e di cosa è stato fatto sino ad oraalKevin-Princeha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo passaggio al Monza e di cosa è stato fatto sino ad oraal. MONZA – «A Galliani e Berlusconi era difficile dire di no. Mi avevanoa diventare uomo, avevo l’obbligo morale di ripagare la loro fiducia. Berlusconi mi ha chiamato e mi ha detto ‘figlio mio, torna a casa’. Non c’era bisogno di molte altre parole». PRO PATRIA – «Quei fatti mi provocarono una ferita dolorosa. Avevo fatto tanti sacrifici per giocare in una delle squadre più forti del mondo. Pensavo di ...