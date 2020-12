Bimbo di 3 anni abbandonato al cimitero, trascorre il Natale con una famiglia affidataria (Di domenica 27 dicembre 2020) Tony, un bambino di 3 anni, è stato abbandonato al cimitero mercoledì. Mentre le indagini della polizia andavano avanti, il piccolo ha trascorso la vigilia di Natale in custodia cautelare con una famiglia affidataria. Tony, un bambino di 3 anni è stato trovato al cimitero verso mezzogiorno di mercoledì. La polizia ha detto che è L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Tony, un bambino di 3, è statoalmercoledì. Mentre le indagini della polizia andavano avanti, il piccolo ha trascorso la vigilia diin custodia cautelare con una. Tony, un bambino di 3è stato trovato alverso mezzogiorno di mercoledì. La polizia ha detto che è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

martinberote : comunque io sono ossessionata con la foto della mia icon, è UN BIMBO DI DUE ANNI LO AMO - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Usa, bimbo di 3 anni #abbandonato insieme al suo cane in un cimitero la vigilia di Natale: si cercano i genitori https://t.… - HegelFriedrich : @cla__74 Oltre la soglia fisica di entrambi i genitori, e x la donna ancor di più, voler a tutti i costi un figlio… - Gazzettino : Usa, bimbo di 3 anni #abbandonato insieme al suo cane in un cimitero la vigilia di Natale: si cercano i genitori - News_24it : APRILIA - Un regalo di compleanno che rischia di trasformarsi in tragedia. -