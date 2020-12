Beth Harmon e non solo: i personaggi delle serie tv che abbiamo amato nel 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) Se i programmi televisivi hanno faticato non poco a tenere compagnia durante i mesi caldi dell’epidemia, ad allietare le giornate del pubblico ci hanno pensato le serie tv che, grazie ai loro protagonisti, sono riuscite a isolarci per un attimo dal flusso di notizie che ci bombardava ogni giorno e di viaggiare, con la mente e con il cuore, verso epoche e storie lontanissime dalle nostre. Quest’anno, infatti, di prodotti di qualità abitati da personaggi carismatici, forti e a tratti controversi, per fortuna ne abbiamo visti tanti: dall’Andrea Fanti di DOC – Nelle tue mani, il successo più sfavillante di Raiuno dopo Montalbano, alla Lady Diana protagonista su Netflix della quarta stagione di The Crown; da Fraser e Caitlin, protagonisti della bellissima serie di Luca Guadagnino Who Are Who We Are, alla Petra interpretata da Paola Cortellesi, sempre su Sky. https://www.youtube.com/watch?v=utmovwdND8w Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) Se i programmi televisivi hanno faticato non poco a tenere compagnia durante i mesi caldi dell’epidemia, ad allietare le giornate del pubblico ci hanno pensato le serie tv che, grazie ai loro protagonisti, sono riuscite a isolarci per un attimo dal flusso di notizie che ci bombardava ogni giorno e di viaggiare, con la mente e con il cuore, verso epoche e storie lontanissime dalle nostre. Quest’anno, infatti, di prodotti di qualità abitati da personaggi carismatici, forti e a tratti controversi, per fortuna ne abbiamo visti tanti: dall’Andrea Fanti di DOC – Nelle tue mani, il successo più sfavillante di Raiuno dopo Montalbano, alla Lady Diana protagonista su Netflix della quarta stagione di The Crown; da Fraser e Caitlin, protagonisti della bellissima serie di Luca Guadagnino Who Are Who We Are, alla Petra interpretata da Paola Cortellesi, sempre su Sky. https://www.youtube.com/watch?v=utmovwdND8w

Ultime Notizie dalla rete : Beth Harmon Perché La Regina degli Scacchi ha i capelli rossi? I segreti dietro la scelta del look di Beth Harmon Donna Fanpage La Regina degli Scacchi: in arrivo tre Funko Pop

The Queen’s Gambit: seconda stagione in vista?

