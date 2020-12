Besiktas-Sivasspor (lunedì 28 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 27 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Superlig turca e due squadre in ottima forma si affrontano in questa sfida del lunedì pomeriggio: da una parte il Besiktas, dall’altra il Sivasspor. Bianconeri a caccia del terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Ankaragucu ed Erzurum, stesso discorso per gli ospiti che si sono ripresi in classifica dopo le ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Superlig turca e due squadre in ottima forma si affrontano in questa sfida delpomeriggio: da una parte il, dall’altra il. Bianconeri a caccia del terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Ankaragucu ed Erzurum, stesso discorso per gli ospiti che si sono ripresi in classifica dopo le ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Besiktas-Sivasspor (lunedì 28 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, - Mingaball : RT @infobetting: Besiktas-Sivasspor (lunedì 28 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: Besiktas-Sivasspor (lunedì 28 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Besiktas-Sivasspor (lunedì 28 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Besiktas Sivasspor Besiktas-Sivasspor (lunedì 28 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting I pronostici sportivi di oggi, lunedì 28 dicembre

I pronostici di lunedì 28 dicembre: ci sono partite di Premier League, Primeira Liga, Super Lig e altri campionati minori.

I pronostici sportivi di oggi, giovedì 24 dicembre

I pronostici di giovedì 24 dicembre: ci sono quattro partite della Super Lig turca, si gioca anche in Israele, Bolivia e altri tornei minori.

I pronostici di lunedì 28 dicembre: ci sono partite di Premier League, Primeira Liga, Super Lig e altri campionati minori.I pronostici di giovedì 24 dicembre: ci sono quattro partite della Super Lig turca, si gioca anche in Israele, Bolivia e altri tornei minori.