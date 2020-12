Besiktas-Sivasspor lunedì 28 dicembre | ore 17 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 27 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Superlig turca e due squadre in ottima forma si affrontano in questa sfida delpomeriggio: da una parte il, dall’altra il. Bianconeri a caccia del terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Ankaragucu ed Erzurum, stesso discorso per gli ospiti che si sono ripresi in classifica dopo le ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e