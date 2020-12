Berlusconi: "Senza noi non esisterebbe il centrodestra di governo" (Di domenica 27 dicembre 2020) Valentina Dardari Il leader di Forza Italia ha spiegato che "sarebbe impossibile governare il Paese con forze politiche incompatibili con la nostra cultura" "In questi mesi difficili Forza Italia ha assunto un atteggiamento responsabile di fronte alla duplice crisi - sanitaria ed economica - legata alla pandemia da Covid-19. Una scelta dettata non da considerazioni di tattica politica ma dal senso del dovere verso le istituzioni e la collettività". È questo l'incipit di una lettera scritta da Silvio Berlusconi al Corriere della Sera in cui ribadisce che, da quando nel 1994 è nata Forza Italia, ha "sempre lavorato per tradurre le idee e i valori cristiani, europeisti, garantisti in un credibile progetto politico e di leadership del Paese". La lettera di Berlusconi Nella lettera indirizzata al direttore del Corriere della Sera, Luciano ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Valentina Dardari Il leader di Forza Italia ha spiegato che "sarebbe impossibile governare il Paese con forze politiche incompatibili con la nostra cultura" "In questi mesi difficili Forza Italia ha assunto un atteggiamento responsabile di fronte alla duplice crisi - sanitaria ed economica - legata alla pandemia da Covid-19. Una scelta dettata non da considerazioni di tattica politica ma dal senso del dovere verso le istituzioni e la collettività". È questo l'incipit di una lettera scritta da Silvioal Corriere della Sera in cui ribadisce che, da quando nel 1994 è nata Forza Italia, ha "sempre lavorato per tradurre le idee e i valori cristiani, europeisti, garantisti in un credibile progetto politico e di leadership del Paese". La lettera diNella lettera indirizzata al direttore del Corriere della Sera, Luciano ...

matteograndi : Franceschini che per eventuali elezioni candida Conte per fermare Salvini, incarna alla perfezione la peggior menta… - fattoquotidiano : CONDONO / BONACCINI VA OLTRE BERLUSCONI Domani il via libera in Consiglio: sei mesi senza risposte e tutto è perdon… - Sandra_Savino : Senza @forza_italia non esisterebbe un #centrodestra di governo ma una destra rispettabile ma minoritaria. Una dest… - DanieleDragone1 : RT @Fashiondonne1: @DanieleDragone1 @ImolaOggi @Libero_official @Striscia @ilmessaggeroit @LaVeritaWeb @tempoweb Centro Destra senza Berlus… - sergio19692 : @lorenzB59 @berlusconi Infatti esiste salivini & ?? che non hanno i numeri....senza FI vanno a sbattere spia… -

Dopo le dimissioni del governo Berlusconi quater, è chiamato a gestire una difficilissima ... quando le elezioni si concludono con un risultato di sostanziale parità, senza che nessuno degli ...

